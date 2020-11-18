В Украине впервые две девушки нашли способ "узаконить" однополые отношения. Видео

Киевлянки Олеся и Ада "узаконили" однополые отношения, обойдя запрет жениться на человеке своего пола.

Как пишет ТСН, впервые в Украине однополая пара заключила договор, который дает им большинство прав супругов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документ состоит из пяти страниц. В частности, он позволяет им иметь общее имущество, упрощает доступ друг к другу в реанимацию или СИЗО.

Юрист Артем объяснил, что в Украине можно составить договор обо всем, что прямо не запрещено, но чаще всего это касается бизнеса.

При этом в Министерстве юстиции заявили, что такой договор нельзя назвать брачным.

По словам представителя ведомства Рады Дашутиной, этот документ не может регламентировать отношения в браке.

"Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на основании этого договора мало что сможет сделать для этих девушек", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года в Украине впервые сыграли однополую свадьбу. Церемония между двумя девушками состоялась на Кураж Базаре в Киеве.