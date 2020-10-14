Дань памяти павшим и массовые шествия: как страна отмечает День защитника Украины. Все фото, видео онлайн

Во вторник, 14 октября, по всей стране начались массовые митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.

В разных городах местные жители и политики возложили цветы к мемориалам погибших, состоялись шествия и открытия новых памятников в честь защитников Украины.

OBOZREVATEL ведет хронику событий:

В Киеве люди собрались в центре около памятника Шевченко. Отмечается, что митингующие намерены пройти колонной по центру Киева на Майдан Незалежности и дальше к Офису президента.

Глава НПУ Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняет центр Киева по случаю Дня защитника Украины. Он добавил, что при необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан.

"С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия", – подчеркнул он.

Также полицейские усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

В полиции опубликовали карту маршрута митингующих: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11. Ориентировочное время проведения акции с 14:00 до 18:00.

Отметим, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева 14 октября изменили движение наземнего общественного транспорта: с 11:00 до окончания мероприятий предполагается временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

В марше в Киеве приняли участие "Нацкорпус", ВО "Свобода" и Правый сектор. На мероприятии выступил политик Олег Тягнибок. Колонны людей шагали по улицам с развернутыми флагами и транспарантами под музыку.

Участники митинга

Марш проходит в центре столицы

Митингующие направились по направлению к Крещатику. По дороге люди скандировали патриотические лозунги. Отметим, что на митинг прибыло ограниченное количество человек из-за карантина, но все равно участников очень много.

Участники киевского митинга дошли до Майдана Незалежности. Известно, что у Офиса Президента митингующие намерены озвучить требования к власти.

Люди на митинге зажгли файеры, скандируя: "Бандера – наш герой, Покрова – наш праздник!". Колонна двинулась под Офис президента.

Колонна участников марша в честь Дня защитников Украины в Киеве пришла на ул.Банковую к зданию Офиса президента с требованием принять закон о коллаборационистах. Участники акции скандировали "Слава Украине, "Героям слава", "Герои не умирают". С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции".

Митингующие озвучили власти свои требования, среди которых:

- принять закон "О защите украинской государственности от "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие "коллаборант", а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборантов;

- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

- инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live;

- прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

Митингующие "закатали" украинских членов ТКГ по Донбассу во главе с Леонидом Кравчуком Страна

Митинг у стен Офиса президента Страна

Участники митинга в Киеве

Люди развернули огромный флаг Украины

Украинцы несли огромный флаг

На митинг пришли несколько тысяч человек

Митинг в центре столицы

Марш в Киеве

Начало митинга в памятника Шевченко

Люди с флагом Украины

Митинг ко Дню защитника Украины

По случаю праздника украинские знаменитости решили публично поздравить защитников Украины, опубликовав на своих страницах в Instagram трогательные поздравления, подкрепленные соответствующими снимками.

В Днепре на Аллее памяти установили новую стелу с именами погибших бойцов АТО/ООС.

Стела с именами погибших бойцов АТО/ООС Укринформ

Стелу открыли 14 октября Укринформ

Стела на Аллее памяти в Днепре Укринформ

В Харькове на Аллее Героев 18 кладбища открыли 16 новых памятников павшим Защитникам Украины. На кладбище собрались родные погибших военных, их побратимы, активисты и добровольцы. Пришедшие почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к памятникам павшим Героям.

На Аллее Героев открыли 16 новых памятников павшим Защитникам Украины 057.ua

В Одессе возложили цветы к Мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. В церемонии приняли участие военнослужащие, представители органов власти, общественность. После того в память о погибших украинских защитников провели молебен. Выступил праздничный оркестр.

В Одессе возложили цветы к Мемориальному камню Думская

Выступил праздничный оркестр Думская

В Одессе провели мероприятия ко Дню защитника Украины Думская

Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память героев, погибших за независимость нашей страны. Духовенство объявило экуменическую молитву на Марсовом поле. Владыка Степан (Сус) произнес речь.

На Лычаковском кладбище почтили память героев 24 канал

Лычаковское кладбище 24 канал

Духовенство объявило экуменическую молитву на Марсовом поле 24 канал

Также во Львове по случаю Дня защитника Украины на мемориале героев Небесной Сотни ветераны УПА и почетный караул Национальной академии сухопутных войск подняли национальный флаг. После торжественного поднятия флага состоялась общая молитва. После церемонии ветераны и военные академии получили благодарности от общины города.

Церемония торжественного поднятия флага Львовский горсовет

Общая молитва Львовский горсовет

В Полтаве ко Дню защитника открыли Стену памяти павших за Украину в музее тяжелой бомбардировочной авиации. На ней есть фотографии и истории почти 4 тысяч воинов, погибших на Донбассе. Более 150 из них – жители Полтавщины.

Стена памяти павших за Украин Новини Полтавщини

На ней есть фотографии и истории почти 4 тысяч воинов Новини Полтавщини

Освящение Стены памяти Новини Полтавщини

В Полтаве почтили память погибших Новини Полтавщини

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября празднуют День защитника Украины. Этот праздник, посвященный мужеству и героизму защитников нашего государства.