В центре Киева начался массовый митинг ко Дню защитника Украины: все детали

Во вторник, 14 октября, в Киеве начался массовый митинг ко Дню защитника Украины.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, люди собрались в центре столицы около памятника Шевченко. Отмечается, что митингующие намерены пройти колонной по центру Киева на Майдан Незалежности и дальше к Офису президента.

Глава НПУ Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняет центр Киева по случаю Дня защитника Украины. Он добавил, что при необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан.

"С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия", – подчеркнул он.

Также полицейские усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

В полиции опубликовали карту маршрута митингующих: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11. Ориентировочное время проведения акции с 14:00 до 18:00.

Отметим, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева 14 октября изменили движение наземнего общественного транспорта: с 11:00 до окончания мероприятий предполагается временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

OBOZREVATEL ведет хронику событий:

В марше приняли участие "Нацкорпус", ВО "Свобода" и Правый сектор. На мероприятии выступил политик Олег Тягнибок. Колонны людей шагали по улицам с развернутыми флагами и транспарантами под музыку.

Митингующие направились по направлению к Крещатику. По дороге люди скандировали патриотические лозунги. Отметим, что митинг прибыло ограниченное количество человек из-за карантина, но все равно участников очень много.

Участники митинга дошли до Майдана Незалежности. Известно, что у Офиса Президента митингующие намерены озвучить требования к власти.

Люди на митинге зажгли файеры, скандируя: "Бандера – наш герой, Покрова – наш праздник!". Сейчас колонна двинулась под Офис президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября празднуют День защитника Украины. Этот праздник, посвященный мужеству и героизму защитников нашего государства.