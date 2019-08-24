В центре Киева заметили "украинскую Кардашьян": пикантные фото

В Киеве во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа заметили эффектную женщину, которую сравнили со знаменитой моделью и телезвездой Ким Кардашьян.
В красном платье она прогуливалась по Крещатику в компании спутника. Женщину фотографировали журналисты "Страны".
Похожее фото также разместил на своей странице в Facebook фотограф Константин Гришин.
"После парада", – написал он. Судя по снимку, прохожие, как и фотограф, обратили внимание на женщину.
Страна
facebook.com/Grishin.k
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Как писал OBOZREVATEL, разнообразные мероприятия, концерты и фестивали ко Дню Независимости прошли во всех регионах страны. Подробнее о праздновании читайте по ссылке.
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