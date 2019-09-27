В центре Киева рухнул строительный кран: опубликованы фото

В Печерском районе Киева рядом со стройплощадкой, где ведутся работы по реконструкции кинотеатра "Зоряный", обрушилась стрела крана.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия, инцидент произошел 27 сентября на ул. Московской. Многометровая металлическая конструкция, падая, раздавила ограждающий зеленый забор и сплющилась.

Начальник Управления по вопросам гражданской защиты Роман Ткачук сообщил нашим журналистам, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве упал кран

Отметим, что реконструкции "Зоряного" сегодня приобретает скандальный поворот. В здании уже достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что на месте "Зоряного" планировалось построить 25-этажное здание.

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран Киев оперативный

В Киеве упал кран Киев оперативный

Кран возле "Зоряного". Снимок сделан в начале сентября этого года

Ещё одна скандальная стройка находится в 100 метрах от "Зоряного" по улице Московской. Одно из зданий бывшего завода "Арсенал" реконструируют, надстраивая несколько этажей без каких-либо документов. Также нет никаких информационных щитов, на которых должна быть информация об объекте и кто проводит работы.

Здание "Арсенала"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Харьковская" застройщики начали возводить три объекта торговли. Полиция уже открыла уголовное производство, идет расследование.

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