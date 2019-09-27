Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В центре Киева рухнул строительный кран: опубликованы фото

2.7т Читать материал на украинском

В Печерском районе Киева рядом со стройплощадкой, где ведутся работы по реконструкции кинотеатра "Зоряный", обрушилась стрела крана.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия, инцидент произошел 27 сентября на ул. Московской. Многометровая металлическая конструкция, падая, раздавила ограждающий зеленый забор и сплющилась.

Начальник Управления по вопросам гражданской защиты Роман Ткачук сообщил нашим журналистам, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран

Новости
Загрузка по полной: под Киевом растет бетонное "гетто"

Отметим, что реконструкции "Зоряного" сегодня приобретает скандальный поворот. В здании уже достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что на месте "Зоряного" планировалось построить 25-этажное здание.

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран

Киев оперативный

В Киеве упал кран

В Киеве упал кран

Киев оперативный

Кран возле "Зоряного". Снимок сделан в начале сентября этого года

Кран возле "Зоряного". Снимок сделан в начале сентября этого года

Новости
Киев "разрывают" по частям: раскрыта циничная схема

Ещё одна скандальная стройка находится в 100 метрах от "Зоряного" по улице Московской. Одно из зданий бывшего завода "Арсенал" реконструируют, надстраивая несколько этажей без каких-либо документов. Также нет никаких информационных щитов, на которых должна быть информация об объекте и кто проводит работы.

Здание "Арсенала"

Здание "Арсенала"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Харьковская" застройщики начали возводить три объекта торговли. Полиция уже открыла уголовное производство, идет расследование.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
застройщик
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
10
2
Смешно
2
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ну, если на Московской тогда всё ясно. Команда из Кремля.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Если даже кран падает, то что можно о здании сказать ? Строили, мы строили и ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Бог - в помощь !, а они рассказывают про: На "трассе смерти" в Крыму случилось жуткое ЧП ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Кран устал...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пигин Макс, и декоммунизировать не успели: инцидент произошел 27 сентября на ул. Московской.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel