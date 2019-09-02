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2 сентября • обновлено в 23:23
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В центре Киева разгуливал голый "курьер": видео 18+

1.8т Читать материал на украинском

В центре Киева на Крещатике заметили парня в стрингах, который прогуливался по улице с курьерской сумкой.

Мужчина спортивного телосложения был даже без обуви. Соответствующее видео очевидцы курьезного инцидента обнародовали в сети.

Парень гулял, никак не смущаясь из-за своего внешнего вида, останавливался и общался с прохожими. Некоторые случайные очевидцы оборачивались, увидев полуголого мужчину.

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В центре Киева разгуливал голый "курьер": видео 18+

Скрин видео

Пользователи сети отметили, что сумка молодого человека напоминает ту, которую используют курьеры службы Glovo. Является ли парень на самом деле работником данной службы, не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Женщиной заинтересовалась полиция, однако задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео курьез Голые
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