В центре Киева прорвало трубу: струя воды била на 10 метров. Фото и видео

Яра Дорош Жизнь столицы 09:36, 3.07.2020 Обновлено: 09:36, 3.07.2020

В Подольском районе Киева в четверг вечером, 2 июля, случился прорыв трубы.

Инцидент произошел на улице Введенской. Как написало издание "Украинская правда", струя била примерно на 10 метров, а вода была не горячей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, ЧП произошло около 23:00, однако уже в 23:30 напор удалось "обуздать". На месте происшествия работали полицейские и спасатели.

В центре Киева прорвало трубу
Украинская правда

В то же время на странице "Киев оперативный" в Facebook отметили, что струя воды била до соседней улицы – Волошской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus. Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов

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