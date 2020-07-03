В центре Киева прорвало трубу: струя воды била на 10 метров. Фото и видео

В Подольском районе Киева в четверг вечером, 2 июля, случился прорыв трубы.

Инцидент произошел на улице Введенской. Как написало издание "Украинская правда", струя била примерно на 10 метров, а вода была не горячей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, ЧП произошло около 23:00, однако уже в 23:30 напор удалось "обуздать". На месте происшествия работали полицейские и спасатели.

В центре Киева прорвало трубу Украинская правда

В то же время на странице "Киев оперативный" в Facebook отметили, что струя воды била до соседней улицы – Волошской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus. Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов