В центре Киева прорвало трубу: возник "фонтан" в 30 м

Виктория Довгань Жизнь столицы 12:50, 29.04.2020 Обновлено: 13:32, 29.04.2020

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Видео ЧП, снятое очевидцем, появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.

Прорыв трубы на Воздухофлотском проспекте в Киеве
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 15 января на улице Семьи Издыковских в Киеве, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, также прорвало трубу с горячей водой. Тогда вместе с проспектом залило Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

  • Напомним, вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. В результате пострадали 10 человек.

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