В центре Киева произошло массовое отключение электроэнергии: подробности

В Печерском районе Киева в среду, 10 апреля, произошло массовое отключение электроэнергии.
Как сообщили в ПрАТ "Київобленерго", это произошло из-за аварийного отключения оборудования. Возобновление подачи электроэнергии ожидается к 22:00.
Уточняется, что полное или частичное отсутствие света наблюдается на таких улицах/проспектах:
Мазепы
Грушевского
Аллы Тарасовой
Крещатик
Малая Житомирская
Большая Житомирская
Площадь Независимости
Музейный переулок
Трехсвятительская
Институтская
Софиевская
Проспект Тараса Шевченко
Владимирская
Городецкого
Десятинная
Площадь Михайловская и др.
24 Канал
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.
В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.
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