В центре Киева произошло массовое отключение электроэнергии: подробности

В Печерском районе Киева в среду, 10 апреля, произошло массовое отключение электроэнергии.

Как сообщили в ПрАТ "Київобленерго", это произошло из-за аварийного отключения оборудования. Возобновление подачи электроэнергии ожидается к 22:00.

Уточняется, что полное или частичное отсутствие света наблюдается на таких улицах/проспектах:

Мазепы

Грушевского

Аллы Тарасовой

Крещатик

Малая Житомирская

Большая Житомирская

Площадь Независимости

Музейный переулок

Трехсвятительская

Институтская

Софиевская

Проспект Тараса Шевченко

Владимирская

Городецкого

Десятинная

Площадь Михайловская и др.

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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