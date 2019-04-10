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/Жизнь столицы

В центре Киева произошло массовое отключение электроэнергии: подробности

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В Печерском районе Киева в среду, 10 апреля, произошло массовое отключение электроэнергии.

Как сообщили в ПрАТ "Київобленерго", это произошло из-за аварийного отключения оборудования. Возобновление подачи электроэнергии ожидается к 22:00.

Уточняется, что полное или частичное отсутствие света наблюдается на таких улицах/проспектах:

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  • Мазепы

  • Грушевского

  • Аллы Тарасовой

  • Крещатик

  • Малая Житомирская

  • Большая Житомирская

  • Площадь Независимости

  • Музейный переулок

  • Трехсвятительская

  • Институтская

  • Софиевская

  • Проспект Тараса Шевченко

  • Владимирская

  • Городецкого

  • Десятинная

  • Площадь Михайловская и др.

В центре Киева произошло массовое отключение электроэнергии: подробности

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
От, кляти коммуняки, не могли понадежнее сделать, шоб лет двести работало и умело самовосстанавливаются. Шумерам же негоже опускаться до уровня каких-то райсетей, у них другие задачи:Марс, Галактика, Вселенная, сало, вышиванки...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пусть проверят может где в столбе какой нибудь татарин опять гнездо свил
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Белый господин
Белый господин
Просидите в темноте, как вы крымчанам сделали.
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