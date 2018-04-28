В центре Киева горело историческое здание: фотофакт

В самом центре Киева загорелось историческое здание — так называемый дом Гинзбурга 1901 года постройки, известный фасадом с множеством античных скульптур.

Он находится на улице Городецкого, недалеко от Майдана Независимости. Пожарным уже удалось ликвидировать очаг возгорания, но они продолжают устранять последствия ЧП, сообщает "Громадське радіо".

Также отмечается, что пожар возник на шестом, последнем, этаже здания. На обнародованных фото видно, что полностью выгорела его часть. На другие этажи огонь не распространился.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пока ничего не известно о наличии пострадавших и причинах происшествия. Более подробную информацию спасатели обещают предоставить после окончательной ликвидации пожара.

Пожар в доме Гинзбурга в Киеве "Громадське радіо"

Пожар в доме Гинзбурга в Киеве "Громадське радіо"

Пожар в доме Гинзбурга в Киеве "Громадське радіо"

По данным пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные смогли предотвратить распространение пламени на крышу здания.

В 15:30 пожар на площади 70 кв. м был локализован, а в 15:52 - ликвидирован.

В результате пожара сгорели мебель, личные вещи и другие предметы домашнего обихода. Также в квартире закопчены стены и потолок. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля в центре Киева также произошел пожар — это случилось в кафе недалеко от площади Льва Толстого.