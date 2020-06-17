19 июня на территории Печерского ландшафтного парка стартует летняя выставка цветов в новом формате. Главными героями выставки станут жители Южного полушария - более 30 видов животных, среди которых тигры, львы, носороги и тд. Объемные 3d фигуры диких животных среди цветочных композиций создадут панораму настоящего сафари в центре столицы:

"Всего будет представлено более 200 000 цветов разных видов: петуния, сурфиния, портулак, турецкая гвоздика... Мы хотели создать на территории парка настоящий уголок дикой природы, для этого объединили топиарные фигуры вместе с цветущими композициями. Надеемся, что эта выставка поможет украинцам отвлечься от карантина и плохих новостей", - рассказывает руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка Grand Event Денис Погорелко.

В центре Киева появится настоящее цветочное сафари

Выставка продлится до 26 июля. Организаторы обещают посетителям яркие цветочные фотозоны для селфи и отдельные зоны отдыха для взрослых и детей. А также предупреждают о том, что на территории парка будут действовать определенные ограничения, связанные с карантином. В частности, посетители будут допускаться на территорию парка только в защитной маске, также будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

В центре Киева появится настоящее цветочное сафари

Когда: с 10:00 до 20:00 без выходных.

Где: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная").

Цена: 100 гривен - взрослый, детский - 25 гривен.

В центре Киева появится настоящее цветочное сафари

Для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.