В центре Киева мусоровоз провалился под землю. Видео и фото

Борис Бондарь Жизнь столицы 23:24, 27.11.2020 Обновлено: 23:53, 27.11.2020

В центре Киева мусоровоз провалился под асфальт примерно на 1,5 метра.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на ул. Гончара (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Задние колеса грузового автомобиля провалились под дорожное покрытие, поэтому самостоятельно он выбраться из "ловушки" не может.

О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной аварии.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом участке совсем недавно положили новый асфальт.

Заднее колесо мусоровоза полностью провалилось в асфальт
dtp.kiev.ua
Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на ул. Гончара
dtp.kiev.ua
О жертвах не сообщается
dtp.kiev.ua
В месте аварии недавно положили новый асфальт
dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во дворе многоэтажного дома в Днепре автокран провалился под землю и увяз. Он приехал для замены трансформатора, но до места назначения так и не добрался.

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Кияни Жизнь столицы

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