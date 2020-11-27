В центре Киева мусоровоз провалился под землю. Видео и фото

В центре Киева мусоровоз провалился под асфальт примерно на 1,5 метра.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на ул. Гончара (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Задние колеса грузового автомобиля провалились под дорожное покрытие, поэтому самостоятельно он выбраться из "ловушки" не может.

О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной аварии.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом участке совсем недавно положили новый асфальт.

Заднее колесо мусоровоза полностью провалилось в асфальт dtp.kiev.ua

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на ул. Гончара dtp.kiev.ua

О жертвах не сообщается dtp.kiev.ua

В месте аварии недавно положили новый асфальт dtp.kiev.ua

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