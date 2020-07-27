В центре Киева хотят построить мечеть

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 13:53, 27.07.2020

В центре Киева хотят построить мечеть.

Об этом рассказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что Украина – дом для большого количества мусульман, в частности, для крымских татар.

"Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманской общине построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в основном решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", – объяснил Гюльдере.

По его словам, уже после завершения обсуждения дизайна будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

"Я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и позволили использовать его как мечеть. Соответствующее решение принял Государственный совет страны (высший административный суд) 10 июля.

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