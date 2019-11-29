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30 ноября • обновлено в 11:20
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В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги: карта

2.6т
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В центре Киева для празднования Рождества и Нового года-2020 изменили схему движения транспорта.

Ограничения будут действовать до 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).

Так, движение запретили Владимирским проездом – от Малой Житомирской до Михайловской площади, а также ограничили проезд транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

Центр организации дорожного движения

Для водителей уже изменили все соответствующие дорожные знаки. Временную схему ввели согласно распоряжению КГГА №1769 от 03.11.2019 "О проведении культурно-художественного проекта "Новый год 2020 ".

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OBOZREVATEL для легкого понимания ограничений публикует карту местности.

Карта местности

Карта местности

Скриншот/Google maps

Карта местности

Карта местности

Скриншот/Google maps

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

Центр организации дорожного движения

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги

Центр организации дорожного движения

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
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