В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги: карта

В центре Киева для празднования Рождества и Нового года-2020 изменили схему движения транспорта.
Ограничения будут действовать до 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).
Так, движение запретили Владимирским проездом – от Малой Житомирской до Михайловской площади, а также ограничили проезд транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.
В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги
Центр организации дорожного движения
Для водителей уже изменили все соответствующие дорожные знаки. Временную схему ввели согласно распоряжению КГГА №1769 от 03.11.2019 "О проведении культурно-художественного проекта "Новый год 2020 ".
OBOZREVATEL для легкого понимания ограничений публикует карту местности.
Карта местности
Скриншот/Google maps
Карта местности
Скриншот/Google maps
В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги
Центр организации дорожного движения
В центре Киева до Нового года-2020 перекрыли дороги
Центр организации дорожного движения
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.
Уже 13 ноября в столице начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам. А 26 ноября – и саму новогоднюю елку.
Игрушки и иллюминация для главной елки в Киеве в Новом году 2020 будут стоить 2,7 млн ривен.
Выяснилось, что в городе во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах
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