В центре Киева с 7 марта и до 31 мая перекроют движение частью улицы Пушкинской.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. Дело в том, что там проходит капитальный ремонт, а с 7 марта и до конца мая работы будут проводиться на участке между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В корпорации пообещали, что при возможности движение будет восстановлено раньше. В то же время жители Пушкинской с авто, спецтранспорт и машины, которые используют для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону.

В центре Киева до конца весны перекроют улицу. Иллюстрация

Объехать перекрытый участок можно по следующим маршрутам:

• ул. Л. Толстого – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Пушкинская;

• ул. Васильковская – ул. Крещатик – ул. Б. Хмельницкого – ул. Пушкинская.

В центре Киева к концу весны перекроют улицу Пушкинскую Киевавтодор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 30 октября 2019 года каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 начали закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота". Проведение ремонтных работ продлится до 9 февраля 2021 года.

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