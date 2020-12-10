В центре Киева Дед Мороз с полуголыми снегурочками раздавал подарки. Видео

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:32, 10.12.2020 Обновлено: 13:40, 10.12.2020

В Шевченковском районе Киева мужчина в одежде Деда Мороза вместе с полуголыми девушками раздавали прохожим подарки.

Видео, снятое возле станции метро "Крещатик", опубликовали на канале KIEVMAP (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые люди подходили к киевлянам и гостям столицы, вручали им конфеты и бутылки, возможно с шампанским.

После того, как подарки закончились, они станцевали зажигательный танец возле входа в метрополитен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Новый год 2021 Киев будет праздновать с искусственной елкой и в онлайне. Транспорт будет работать в режиме праздничного дня, однако конкретного графика пока нет.

Для того, чтобы избежать скопления людей, был разработан пеший маршрут по центральной части города.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Украинцы хотят видеть профессиональное правительство во главе с Тимошенко, – политэксперт

НАБУ получает в пять раз больше полиции, но работает в 8 раз хуже: результаты правоохранителей в 2020-м

Пришельцы и США заключили соглашение об экспериментах на Земле, – израильский генерал

В Украине задумали перепись населения за 7,6 млрд гривен

COVID-19 в Украине заболели более 13 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 декабря