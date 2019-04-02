В центре Киева археологи нашли древнюю улицу: первые фото

В Подольском районе Киева во время археологических раскопок нашли целую улицу XVII-XVIII столетий. Уникальную находку обнаружили на нынешней ул. Щекавицкой.

Раскопки проводились в рамках охранно-спасательной операции в Подольском районе, уточнили в пресс-службе КГГА. Кроме находок XVIII века, на Щекавицкой были найдены археологические материалы XII-XIX столетий.

Среди обнаруженных предметов самыми ценными являются три древнерусских креста-энколпиона и три княжеских печатки. Также были найдены медная бляшка с изображением Богородицы и футляр для сабли XIX века.

Новости В Киеве раскопали уникальный артефакт времен Киевской Руси

Найденная улица Пресс-служба КГГА

"Помимо этого, фиксировались также культурные наслоения, улицы и захоронения и слои давнерусской эпохи", – сообщил Директор департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Facebook Александр Никоряк

Facebook Александр Никоряк

Руководитель экспедиции и директор отдела археологии Киева Всеволод Ивакин также уточнил, что среди обнаруженных предметов самая значительная часть припадает на 1811 год, когда на Подоле разгорелся мощнейший пожар.

В частности, были найдены монеты и товарные пломбы этого периода, около десяти небольших подвалов и хозяйских сооружений.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на Подоле в Киеве во время археологических исследований нашли уникальный клад — монеты, датированные 1817-1912 годами. Находку обнаружили в подвале снесенного в 70-х годах здания на территории заповедника "Древний Киев".

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