В центр Киева стянули полицию и Нагвардию из-за протестов

В четверг, 2 июля, в центре Киева полиция усилила меры безопасности на время анонсированной акции представителей одной из политических партий.

Соответствующие мероприятия пройдут у нескольких зданий органов государственной власти за массового участия граждан. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своем сайте.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Они будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактически разъяснительные беседы с целью недопущения правонарушений.

Также правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в Киеве, под здание Верховной Рады Украины, на митинг вышли жители Васильковского района. Они протестовали против ликвидации их района, к чему может привести новое территориальное деление области.