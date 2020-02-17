Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за сообщений о массовых акциях.
Еще с 16 февраля около 1000 правоохранителей были привлечены к службе именно в центральной части столицы. Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире ТРК "Киев", написала пресс-служба полиции города на своей странице в Facebook.
"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлеченные также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", – подчеркнул Крищенко.
В центр Киева стянули близко 1000 правоохранителей
Он также призвал людей не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля на подъездах к Киеву, а также в центре города, под зданием Кабинета министров Украины (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.