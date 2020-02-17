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17 февраля • обновлено в 11:54
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/ Жизнь столицы

В центр Киева стянули близко 1000 правоохранителей

1.5т
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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за сообщений о массовых акциях.

Еще с 16 февраля около 1000 правоохранителей были привлечены к службе именно в центральной части столицы. Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире ТРК "Киев", написала пресс-служба полиции города на своей странице в Facebook.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлеченные также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", – подчеркнул Крищенко.

В центр Киева стянули близко 1000 правоохранителей

В центр Киева стянули близко 1000 правоохранителей

Он также призвал людей не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля на подъездах к Киеву, а также в центре города, под зданием Кабинета министров Украины (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора народу гнать этих депутатов причем всех до единого!
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