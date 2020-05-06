В центр Киева направили полицию и Нацгвардию: перекрыты улицы

Тимур Григоренко Жизнь столицы 10:13, 6.05.2020 Обновлено: 10:53, 6.05.2020

В среду, 6 мая, правоохранители усилили меры безопасности во время акции в правительственном квартале Киева.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, сегодня в центре столицы ожидается проведение массовых акций.

Отмечается, что под здание Кабинета министров и на центральные улицы направили дополнительно полицию, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов и взрывотехников.

Полиция в Киеве

"Организаторы мероприятий также анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. Для безопасности на дорогах правоохранители ограничили движение по отдельным улицам в центре столицы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг в центре Киева. На Майдане и под зданием Офиса президента предприниматели требовали ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Украина без барьеров: Зеленская объявила старт нового проекта

Украина стала "полигоном" для олигархов: что натворил Фукс и почему молчит Зеленский

"Я сделал все, что в моих силах": на Сумщине директор больницы объявил голодовку

"Я этого не допущу!" Зеленский назвал старых политиков "хитросделанными"

"Мне без разницы": Усик решительно высказался о дружбе с россиянами