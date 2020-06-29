В "Театре на Подоле" отказались общаться на русском: возмущенный зритель обвинил его "в дерзости"

Марина Лисничук Жизнь столицы 18:16, 29.06.2020 Обновлено: 20:06, 29.06.2020

В киевском "Театре на Подоле" отказались ответить на вопрос зрителю, который требовал, чтобы с ним общались на его родном языке – русском.

Скриншоты переписки опубликовали в Twitter театра (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Нам пишут "зрітєлі", – прокомментировали со стороны театра поведение зрителя.

В частности, в ответ на его требование администратор страницы написал, что в украинском театре говорят или на украинском, или на английском, как в McDonald's (недавно сеть этих учреждений в Украине попала в подобный скандал).

"На моем языке, пожалуйста, общайтесь. И ваше одолжение мне неприятно... На русском, пожалуйста, ответьте", – писал тот.

"На вашем – это на каком, простите? Я же украинский театр, потому владею или украинским, или английским. Как МакДоналдс", – ответили ему.

Скриншот переписки со зрителем
(Twitter "Театр на Подоле")

Зритель, очевидно, обиделся и назвал театр "дерзким", а также таким, который "не подстраивается под зрителя". На что получил ответ: "Я театр, который говорит на украинском. Если это "дерзасть" в Украине, то да – я дерзю".

Зритель обвинил театр в дерзости
(Twitter "Театр на Подоле")

Отметим, что в комментариях под этим сообщением многие пользователи сети поблагодарили администраторов за такую позицию и поддержали театр, заявив, что теперь обязательно будут ходить на спектакли в него.

(Twitter "Театр на Подоле")
(Twitter "Театр на Подоле")
(Twitter "Театр на Подоле")
(Twitter "Театр на Подоле")
(Twitter "Театр на Подоле")
(Twitter "Театр на Подоле")

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Украинцы не смогут попасть в ЕС с 1 июля: список "разрешенных" стран обновили

Порошенко привез на затопленное Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения

Порошенко поможет семье бывшего пленного Кремля восстановить кузницу

Футболист "Десны" забил "Динамо" невероятный победный гол на последних секундах

На Донетчине офис ОПЗЖ залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!"