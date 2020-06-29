В "Театре на Подоле" отказались общаться на русском: возмущенный зритель обвинил его "в дерзости"

В киевском "Театре на Подоле" отказались ответить на вопрос зрителю, который требовал, чтобы с ним общались на его родном языке – русском.

Скриншоты переписки опубликовали в Twitter театра (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Нам пишут "зрітєлі", – прокомментировали со стороны театра поведение зрителя.

В частности, в ответ на его требование администратор страницы написал, что в украинском театре говорят или на украинском, или на английском, как в McDonald's (недавно сеть этих учреждений в Украине попала в подобный скандал).

"На моем языке, пожалуйста, общайтесь. И ваше одолжение мне неприятно... На русском, пожалуйста, ответьте", – писал тот.

"На вашем – это на каком, простите? Я же украинский театр, потому владею или украинским, или английским. Как МакДоналдс", – ответили ему.

Скриншот переписки со зрителем (Twitter "Театр на Подоле")

Зритель, очевидно, обиделся и назвал театр "дерзким", а также таким, который "не подстраивается под зрителя". На что получил ответ: "Я театр, который говорит на украинском. Если это "дерзасть" в Украине, то да – я дерзю".

Зритель обвинил театр в дерзости (Twitter "Театр на Подоле")

Отметим, что в комментариях под этим сообщением многие пользователи сети поблагодарили администраторов за такую позицию и поддержали театр, заявив, что теперь обязательно будут ходить на спектакли в него.

(Twitter "Театр на Подоле")

(Twitter "Театр на Подоле")

(Twitter "Театр на Подоле")

(Twitter "Театр на Подоле")

(Twitter "Театр на Подоле")

(Twitter "Театр на Подоле")

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