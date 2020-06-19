В супермаркете Киева разгуливала женщина в футболке с Путиным: полиция проигнорировала. Видео

В одном из супермаркетов сети "Сильпо" в Киеве заметили женщину, одетую в футболку, на которой изображен глава страны-агрессора России Владимир Путин.

На видео ее сняли в магазине, что в районе Киевского политехнического института. Ролик опубликовал Telegram-канал "Двищ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Женщина" ходит в футболке с х**лом. Подписчик вызвал полицию, однако она лишь развела руками и ничего не сделала", – говорится в сообщении.

На кадрах слышно, как автор видео спрашивает у женщины, не стыдно ли ей за то, что надела футболку с принтом Путина, а также обращается к охране с требованием повлиять на это. Однако в результате его просят убрать телефон, а вскоре ролик обрывается.

Женщина в футболке с Путиным засветилась в супермаркете Киева (скриншот с видео)

Со своей стороны в соцсети тоже выразили надежду, мол, поскольку правоохранители ничего не смогли сделать, возможно, однажды сознательные граждане проведут с женщиной "воспитательную работу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве в одном из магазинов продавали футболку с символикой страны-агрессора России. На ней изображен герб РФ – двуглавый орел и надпись "Вечно верный".