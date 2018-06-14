В Киеве хотят ввести новый запрет на продажу алкоголя: кого коснется

В Киеве предлагают ограничить продажу алкоголя в супермаркетах с 23 часов вечера и до 10 утра.

Проект соответствующего решения зарегистрировали в Киевской городской администрации. Об этом на своей странице в Facebook написал советник городского главы и народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.

Так, в супермаркетах, на заправках и в других стационарных точках продажи предлагают законодательно ограничить реализацию спиртного в ночное и утреннее время.

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"До этого такие решения относительно стационарных магазинов носили рекомендательный характер и неоднократно оспаривались в судах", ― написал Белоцерковец.

Он отметил, что ограничения и наложение штрафных санкций на нарушителей стали возможными после принятия закона № 3149, который дает полномочия городам самим определять режим продажи алкоголя после решений местного совета.

Также он отметил, что необходимы изменения для ужесточения ответственности.

"В действующий закон в будущем будет необходимо вносить изменения с целью ужесточения наказания для нарушителей. Одним из примеров такого наказания может быть увеличение размера штрафа, так же необходимо дать полномочия городам аннулировать лицензию по продаже алкоголя в случае не выполнения решения местного совета", ― рассказал Дмитрий Белоцерковец.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине собираются поднять цены на алкоголь.