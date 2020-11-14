В сети вспомнили, как выглядела Киево-Печерская мужская гимназия

Анна Прийма Жизнь столицы 05:40, 14.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию здания Киево-Печерской гимназии.

Снимков поделились на странице "Пуля" в Twitter, отметив дату кадра – 1899 года.

Мужская Киево-Печерская гимназия
"Пуля", Twitter

Здание было спроектировано инженером-полковником Николаем Чекмаревым. В 1892 году состоялся первый выпуск окончивших курс в Киево-Печерской гимназии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано редкое фото Европейской площади, которая носила название царской.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Зачем президент лечится в Феофании?

В Киеве "минировали" Верховную Раду, взрывчатку не нашли

Украинцев ждет масштабная пенсионная реформа: денег на выплаты может не хватить

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах