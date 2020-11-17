В сети вспомнили дух старого Киева с отелем "Прага" в центре. Фото

Анна Прийма Жизнь столицы 04:18, 17.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию отеля "Прага" в Киеве, снимок датирован 1917 годом.

Многоэтажный дом был построен в самом центре Киева, в минуте ходьбы от Золотых ворот, на Владимирской улице. Изначально здание называлось "Номера Ильинской" в честь хозяйки гостиницы Ильинской.

В 1916-1917-м годах здесь бывал и периодически жил знаменитый автор "бравого солдата Швейка" чешский писатель Ярослав Гашек. В 1941 году на последнем этаже был штаб генерала Власова, командовавшего обороной города.

Отель "Прага".
Twitter "Пуля"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни Жизнь столицы

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