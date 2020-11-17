В сети вспомнили дух старого Киева с отелем "Прага" в центре. Фото
В сети опубликовали раритетную фотографию отеля "Прага" в Киеве, снимок датирован 1917 годом.
Многоэтажный дом был построен в самом центре Киева, в минуте ходьбы от Золотых ворот, на Владимирской улице. Изначально здание называлось "Номера Ильинской" в честь хозяйки гостиницы Ильинской.
В 1916-1917-м годах здесь бывал и периодически жил знаменитый автор "бравого солдата Швейка" чешский писатель Ярослав Гашек. В 1941 году на последнем этаже был штаб генерала Власова, командовавшего обороной города.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.