В сети вспомнили дух старого Киева с отелем 'Прага' в центре. Фото

В сети опубликовали раритетную фотографию отеля "Прага" в Киеве, снимок датирован 1917 годом.

Многоэтажный дом был построен в самом центре Киева, в минуте ходьбы от Золотых ворот, на Владимирской улице. Изначально здание называлось "Номера Ильинской" в честь хозяйки гостиницы Ильинской.

В 1916-1917-м годах здесь бывал и периодически жил знаменитый автор "бравого солдата Швейка" чешский писатель Ярослав Гашек. В 1941 году на последнем этаже был штаб генерала Власова, командовавшего обороной города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.