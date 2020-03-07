В сети всплыли интересные фото полуразваленного дома, построенного еще в конце ХІХ века, киевского миллионера на улице Пушкинской 35-27 (тогда это была ул. Новоелизаветинская).

Снимки и историю о здании опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Оно было возведено в 1896 году одним из самых богатых киевлян начала ХХ века Фридрихом Михельсоном. Это было два смежных трехэтажных здания, а позади них – еще два флигеля.

Заброшенный дом киевского миллионера ХІХ века Клуб коренного киевлянина

"Интересно, что фасады флигелей оказались намного красивее лицевых сооружений. Их оформление было исполнено в ренессансно-барочном стиле, а на одном из них до сих пор можно разглядеть большую букву "М" – инициалы владельца. Здание украшает грациозный маскарон в виде женского лица над входом", – говорится в посте.

Заброшенный дом киевского миллионера ХІХ века Клуб коренного киевлянина

Заброшенный дом киевского миллионера ХІХ века Клуб коренного киевлянина

Заброшенный дом киевского миллионера ХІХ века Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало раритетное фото рыбаков на берегу Русановского канала в Киеве. Снимок был сделан в мае 1982 года.

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