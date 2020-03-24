В сети всплыли фото с необычных похорон Патона в Киеве

В сети всплыли раритетные фото необычной траурной ходы в центре Киева. На них изображены похороны известного украинского ученого, академика АН УССР, заслуженного деятеля науки УССР, основателя и первого руководителя Института электросварки АН Украины Евгения Патона в 1953 году.

Снимки были сделаны возле ЦУМа. Один из них опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook, вторым в комментариях под постом поделился пользователь сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца станицы).

"Сейчас даже трудно представить подобную процессию возле ЦУМа. Так в 1953 г. хоронили Е. Патона", – говорится в посте.

Похороны Патона в Киеве Клуб коренного киевлянина

На фото видно огромную, украшенную цветами карету, в которой, вероятно, и было тело Патона. Также изображены кони, которые везли карету, а еще огромную толпу людей.

Похороны Патона в Киеве Facebook/Александр Губарев

Комментарий в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото времен СССР, на котором изображена огромная очередь в магазин "Кожгалантерея" на улице Большая Васильковская в Киеве.

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