В сети всплыли атмосферные фото Киева 1910 года
В сети всплыли атмосферные раритетные фото Киева. Пользователи начали в восторге комментировать их.
Снимки датированы 1910 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Примечательно, что черно-белым фото в сети искусственно добавили цветов. На кадрах изображено множество локаций, в том числе Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Бессарабский рынок.
"Киев и киевляне на цветных фото 1910-х годов. Впечатляет!" – написал автор поста.
Пользователи сети принялись активно и в восторге комментировать фото.
"Не то, чтобы впечатляет, а умопомрачительно невероятно впечатляет", "Какие классные фото! Такие атмосферные! Очень интересно! Уверена, если бы не революция 1917 и не войны, все у нас было бы гораздо лучше!", "Как будто старый семейный альбом просматриваешь. Как трепетно пытаться узнать место и представить, что здесь теперь", "Волнуют душу эти фото. Какой же красавец, наш Киев!!!", "Фотография – одно из лучших изобретений человечества! Сохраняет мгновенности нашей жизни, и это путешествие во времени", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.