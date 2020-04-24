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24 апреля • обновлено в 03:52
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/ Жизнь столицы

В сети всплыли атмосферные фото Киева 1910 года

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В сети всплыли атмосферные раритетные фото Киева. Пользователи начали в восторге комментировать их.

Снимки датированы 1910 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко в Киеве

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Примечательно, что черно-белым фото в сети искусственно добавили цветов. На кадрах изображено множество локаций, в том числе Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Бессарабский рынок.

Рынок возле КПИ

Рынок возле КПИ

Клуб коренного киевлянина

Причал на Почтовой площади в Киеве

Причал на Почтовой площади в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Улица Владимирская в Киеве

Улица Владимирская в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Старый вокзал в Киеве

Старый вокзал в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Житний рынок и гора Щекавица в Киеве

Житний рынок и гора Щекавица в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Бульвар Тараса Шевченко в Киеве

Бульвар Тараса Шевченко в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Киев и киевляне на цветных фото 1910-х годов. Впечатляет!" – написал автор поста.

Пруд в Святошинском районе Киева

Пруд в Святошинском районе Киева

Клуб коренного киевлянина

Бессарабский рынок в Киеве

Бессарабский рынок в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Пуща-Водица

Пуща-Водица

Клуб коренного киевлянина

Телеграфный зал в здании почты на Крещатике в Киеве

Телеграфный зал в здании почты на Крещатике в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Ул. Банковая в Киеве

Ул. Банковая в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Вид на Выдубицкий монастырь в Киеве

Вид на Выдубицкий монастырь в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и в восторге комментировать фото.

Зоопарк в Киеве

Зоопарк в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Здание на Крещатике в Киеве

Здание на Крещатике в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Бессарабский рынок в Киеве

Бессарабский рынок в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Вход на территорию КПИ

Вход на территорию КПИ

Клуб коренного киевлянина

Ул. Саксаганского в Киеве

Ул. Саксаганского в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Гимназисты в Киеве

Гимназисты в Киеве

Клуб коренного киевлянина

"Не то, чтобы впечатляет, а умопомрачительно невероятно впечатляет", "Какие классные фото! Такие атмосферные! Очень интересно! Уверена, если бы не революция 1917 и не войны, все у нас было бы гораздо лучше!", "Как будто старый семейный альбом просматриваешь. Как трепетно пытаться узнать место и представить, что здесь теперь", "Волнуют душу эти фото. Какой же красавец, наш Киев!!!", "Фотография – одно из лучших изобретений человечества! Сохраняет мгновенности нашей жизни, и это путешествие во времени", – написали они.

Пересечение ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого в Киеве

Пересечение ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Ул. Большая Васильковская в Киеве

Ул. Большая Васильковская в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Вид на Покровский монастырь в Киеве

Вид на Покровский монастырь в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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