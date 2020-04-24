В сети всплыли атмосферные раритетные фото Киева. Пользователи начали в восторге комментировать их.

Снимки датированы 1910 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко в Киеве Клуб коренного киевлянина

Примечательно, что черно-белым фото в сети искусственно добавили цветов. На кадрах изображено множество локаций, в том числе Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Бессарабский рынок.

Рынок возле КПИ Клуб коренного киевлянина

Причал на Почтовой площади в Киеве Клуб коренного киевлянина

Улица Владимирская в Киеве Клуб коренного киевлянина

Старый вокзал в Киеве Клуб коренного киевлянина

Житний рынок и гора Щекавица в Киеве Клуб коренного киевлянина

Бульвар Тараса Шевченко в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Киев и киевляне на цветных фото 1910-х годов. Впечатляет!" – написал автор поста.

Пруд в Святошинском районе Киева Клуб коренного киевлянина

Бессарабский рынок в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пуща-Водица Клуб коренного киевлянина

Телеграфный зал в здании почты на Крещатике в Киеве Клуб коренного киевлянина

Ул. Банковая в Киеве Клуб коренного киевлянина

Вид на Выдубицкий монастырь в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и в восторге комментировать фото.

Зоопарк в Киеве Клуб коренного киевлянина

Здание на Крещатике в Киеве Клуб коренного киевлянина

Бессарабский рынок в Киеве Клуб коренного киевлянина

Вход на территорию КПИ Клуб коренного киевлянина

Ул. Саксаганского в Киеве Клуб коренного киевлянина

Гимназисты в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Не то, чтобы впечатляет, а умопомрачительно невероятно впечатляет", "Какие классные фото! Такие атмосферные! Очень интересно! Уверена, если бы не революция 1917 и не войны, все у нас было бы гораздо лучше!", "Как будто старый семейный альбом просматриваешь. Как трепетно пытаться узнать место и представить, что здесь теперь", "Волнуют душу эти фото. Какой же красавец, наш Киев!!!", "Фотография – одно из лучших изобретений человечества! Сохраняет мгновенности нашей жизни, и это путешествие во времени", – написали они.

Пересечение ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого в Киеве Клуб коренного киевлянина

Ул. Большая Васильковская в Киеве Клуб коренного киевлянина

Вид на Покровский монастырь в Киеве Клуб коренного киевлянина

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!