В сети всплыли атмосферные раритетные фото Киева. Пользователи начали в восторге комментировать их.
Снимки датированы 1910 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Примечательно, что черно-белым фото в сети искусственно добавили цветов. На кадрах изображено множество локаций, в том числе Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Бессарабский рынок.
Рынок возле КПИ
Клуб коренного киевлянина
Причал на Почтовой площади в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Улица Владимирская в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Старый вокзал в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Житний рынок и гора Щекавица в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Бульвар Тараса Шевченко в Киеве
Клуб коренного киевлянина
"Киев и киевляне на цветных фото 1910-х годов. Впечатляет!" – написал автор поста.
Пруд в Святошинском районе Киева
Клуб коренного киевлянина
Бессарабский рынок в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Пуща-Водица
Клуб коренного киевлянина
Телеграфный зал в здании почты на Крещатике в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Ул. Банковая в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Вид на Выдубицкий монастырь в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Пользователи сети принялись активно и в восторге комментировать фото.
Зоопарк в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Здание на Крещатике в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Бессарабский рынок в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Вход на территорию КПИ
Клуб коренного киевлянина
Ул. Саксаганского в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Гимназисты в Киеве
Клуб коренного киевлянина
"Не то, чтобы впечатляет, а умопомрачительно невероятно впечатляет", "Какие классные фото! Такие атмосферные! Очень интересно! Уверена, если бы не революция 1917 и не войны, все у нас было бы гораздо лучше!", "Как будто старый семейный альбом просматриваешь. Как трепетно пытаться узнать место и представить, что здесь теперь", "Волнуют душу эти фото. Какой же красавец, наш Киев!!!", "Фотография – одно из лучших изобретений человечества! Сохраняет мгновенности нашей жизни, и это путешествие во времени", – написали они.
Пересечение ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Ул. Большая Васильковская в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Вид на Покровский монастырь в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.
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