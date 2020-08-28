В сети всплыла история дома-музея в Киеве. Фото разных годов

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:19, 29.08.2020

В сети всплыла история дома на улице Московской, 40, в Печерском районе Киева, где сейчас находится Музей украинской диаспоры.

Как написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook, одноэтажное здание, известное как Старопечерский дом, было построено в ХVIII веке для семьи столичного дипломата Петра Веселицкого (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что после смерти чиновника его супруга продала дом в 1811 году, новый владелец спустя десятилетие сделал там надстройку. Через некое время здание было в распоряжении Введенского женского монастыря, а квартиры сдавались в аренду.

Дом на улице Московской, 40, в Киеве в 30-х годах
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Дом на улице Московской, 40, в Киеве в 80-х годах
Facebook/Клуб коренного киевлянина

Когда-то дом был деревянным, но позже его разобрали и восстановили уже кирпичным. Сейчас там находится Музей украинской диаспоры.

Дом на улице Московской, 40, в Киеве в современности
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Пост о здании Музея украинской диаспоры в столице
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили современное и архивное фото склона с Андреевской церковью в Киеве. Старый снимок был сделан около 150 лет назад.

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Кияни Жизнь столицы

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