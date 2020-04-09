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9 апреля • обновлено в 16:46
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В сети указали на горькую иронию с коронавирусом в монастыре Киева

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В Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве (подчиняется УПЦ МП), наместник которого – архиепископ Иона (Черепанов) – заразился коронавирусом COVID-19, ранее призывали игнорировать карантин.

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Соответствующие скриншоты разместил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Он пожелал священнослужителю выздоровления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. И не важно, боишься ты заразиться опасной инфекцией или нет... Часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина", – подчеркнул Геращенко.

Коронавирус в монастыре Киева. Иллюстрация

Коронавирус в монастыре Киева. Иллюстрация

Так, на одном из скриншотов видно пост архиепископа Иона, на втором – комментарий Евгения Маслова, бывшего представителя этого же монастыря.

Профиль в сети

Профиль в сети

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

Facebook/Антон Геращенко

"Из вечернего постановления Кабмина. П. 9. Религиозным организациям и населению рекомендуется не проводить обряды и церемонии с участием более 10 человек. Рекомендуется, а не предписывается", – написал архиепископ.

Пост в сети

Пост в сети

Facebook/Антон Геращенко

"Внимание, карантин!!! Всем, кто боится заразится инфекционными заболеваниями, – вход строго воспрещен!!! Всех, кто верует во Христа, надеется на помощь Господа, любит богослужение и молитву, не боится получить мученический венец, – ждем на службу у нас в храме!" – говорится в сообщении Маслова.

Комментарий в сети

Комментарий в сети

Facebook/Антон Геращенко

Примечательно, что ни одно из сообщений найти в сети не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свято-Троицкий Ионинский монастырь в Киеве (подчиняется УПЦ МП) закрылся на карантин, а у его наместника архиепископа Ионы (Черепанова) выявили коронавирус COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Пастир має бути мудрішим за свої мирян!!!
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