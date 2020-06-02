В сети сравнили старое и современное фото арки между домами на Крещатике в Киеве.

Один из снимков датирован 1956-м годом. Кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Пассаж, 1956 год и наши дни. Что поменялось?" – написал автор поста.

Старое фото арки на Крещатике в Киеве Клуб коренного киевлянина

Новое фото арки на Крещатике в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно отвечать на этот вопрос.

"Пол с подогревом сделал и окна пластиковые. У меня первый подъезд", "Поменялось многое – исчезли эти статуи при входе, застеклили переход – террасу наверху, забрали часть площади, поставив столики и зонтики. Да, и сам стиль и дух пассажа исчез, это уже что-то новое и совсем другое", "Исчезло мое любимое кафе с мороженным "Вечерний Киев", "Озеленение нужно дорисовать", "Детали, конечно, поменялись, а в целом все отлично", "Исчез уют и колорит центральной улицы города, исчезли каштаны, что дарили прохладу в жаркие летние дни и наполняли улицу своим ароматом во время цветения, исчезли кафешки, где было такое вкусное мороженое, исчезла неповторимость, осталось серое бетонное пространство", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили архивное фото улицы Крещатик в Киеве в 1970-х годах с современным снимком.

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