В сети появилось таинственное фото Киевского крематория на Байковом кладбище в столице Украины. Пост начали активно комментировать пользователи.

Снимок появился на странице "Большой Киев" в Facebook. Он был сделан с высоты птичьего полета.

"Портал в другой мир. Знаете, что за место?" – написал автор поста.

Киевский крематорий Большой Киев

В сети пользователи начали активно делиться своими мыслями о загадочной и даже жуткой локации.

"Колумбарий на Байковом кладбище. Это все, что осталось от замысла группы скульпторов, отдавших 10 лет своей жизни и труда для воплощения монументального сооружения. Скульптуры на стене залили бетоном. Жаль...", "Сиднейская опера. Прототип", "Портал раньше. Здесь просто сжигают трупы", "После Бабьего Яра второе по счету ужасающее место в Киеве!", "Грустное место. И жутко думать о том, что от любимого человека осталась только горстка пепла...", "Дом вечного сна", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось впечатляющее видео из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета, на которое попали редкие лошади Пржевальского.

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