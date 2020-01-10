Главная Новости
10 января • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В сети появились трогательные фото венчания ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева

816
Читать материал на украинском

В сети появились трогательные фото, как ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Церемония прошла в зале ожидания и отдыха для участников боевых действий на востоке Украины. Снимки разместил пастор из Донецка Сергей Косяк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Находясь проездом в Киеве, повенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на ж/д вокзале. Алексей и Дарья для этого специально приехали из Львова, они очень хотели, чтобы таинство венчания провел именно я", – написал пастор.

Венчание ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева

Венчание ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева

Facebook Сергея Косяка

По его словам, волонтеры и сотрудники вокзала хорошо отреагировали на событие, выделили отдельную комнату для проведения обряда и вручили паре подарки.

"Этот поступок – смелое решение как для Алексея, так и для Дарьи. Алексей после госпиталя так и не смог стать на ноги и перемещается на инвалидном кресле. Но для нас – это хороший пример, что жизнь продолжается, и она может быть красочной и разнообразной, даже после трагедий", – подытожил Косяк.

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Юлии Пинчук

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Юлии Пинчук

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева

Facebook Юлии Пинчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил в ноябре сыграли свадьбу воины Вооруженных сил Украины – старшие солдаты Андрей и Олеся.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
АТО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги