В сети появились трогательные фото венчания ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева

В сети появились трогательные фото, как ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Церемония прошла в зале ожидания и отдыха для участников боевых действий на востоке Украины. Снимки разместил пастор из Донецка Сергей Косяк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Находясь проездом в Киеве, повенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на ж/д вокзале. Алексей и Дарья для этого специально приехали из Львова, они очень хотели, чтобы таинство венчания провел именно я", – написал пастор.

Венчание ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева Facebook Сергея Косяка

По его словам, волонтеры и сотрудники вокзала хорошо отреагировали на событие, выделили отдельную комнату для проведения обряда и вручили паре подарки.

"Этот поступок – смелое решение как для Алексея, так и для Дарьи. Алексей после госпиталя так и не смог стать на ноги и перемещается на инвалидном кресле. Но для нас – это хороший пример, что жизнь продолжается, и она может быть красочной и разнообразной, даже после трагедий", – подытожил Косяк.

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Сергея Косяка

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Юлии Пинчук

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Юлии Пинчук

Ветеран АТО со своей возлюбленной обвенчались прямиком в здании Центрального железнодорожного вокзала Киева Facebook Юлии Пинчук

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