В сети появились раритетные фото Цоя в Киеве после чернобыльской трагедии

Яра Дорош Жизнь столицы 02:21, 23.06.2020

В сети появились раритетные фото лидера группы "Кино", актера Виктора Цоя в Киеве в 1986 году.

Именно в столице 21 июня того года он отметил свое 24-летие. Об этом написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виктор Цой в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Виктор Цой в Киеве
Клуб коренного киевлянина

В сети отметили, что, несмотря на трагедию на Чернобыльской атомной електорстанции 26 апреля 1986 года, чуть позже в Киеве начались съемки первого фильма с участием Цоя – "Конец каникул". Это была дипломная работа столичного режиссера Сергея Лысенко.

Виктор Цой в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Виктор Цой на крыше техникума в Киеве
Клуб коренного киевлянина

"На последнем фото группа "Кино" играет на крыше техникума связи на фоне ботанического сада им. акад. А. В. Фомина", – говорится в посте.

Дерево Виктора Цоя
Клуб коренного киевлянина
Пост о Викторе Цое в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.

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