В сети показали забавные кадры из покрытого льдом Киева. Видео

В четверг вечером, 10 декабря, на дорогах Киева образовался гололед и "заблокировал" движение в столице. В сети опубликовали забавные видео о том, как горожане справлялись с непогодой.

Водители автомобилей устроили дрифт на скользкой парковке, а изобретательные киевляне катались на коньках прямо во дворе многоэтажки, передает "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украинский дрифт круче токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки. Киев, парковка ТЦ LavinaMall", – говорится под видео.

"Дрифт" маршрутки закончился ДТП. Автобус въехал в легковой автомобиль, который не справился с управлением на парковке.

Большие проблемы возникали также у пешеходов при передвижении по городу. Так, одна девушка долго не могла пройти обледеневшую улицу. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Ярослав Емельяненко в Facebook.

"Ледяной апокалипсис в Киеве. Даже в 21 веке простые природные явления могут парализовать город. Но человеческая воля к победе делает невозможное! Очень надеюсь, что девушка наконец досталась дома. Целой и невредимой", – написал он под видео.

Ярослав Емельяненко в Facebook. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцев предупредили о сложных погодных условиях, когда ледяной дождь мгновенно образует гололед на всех возможных поверхностях, и уже вечером 10 декабря Киев был "заблокирован" пробками из-за массовых ДТП.