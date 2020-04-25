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25 апреля • обновлено в 07:28
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В сети показали впечатляющие фото паводка в Киеве 50 лет назад

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В сети показали невероятные архивные фото паводка в Киеве.

Снимки были сделаны в апреле 1970-ого года. Их опубликовали на странице "Киев – мой любимый город" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В сети отметили, что станция метро "Гидропарк" была закрыта, ведь вода перекрыла к ней доступ. Но в то же время сам метрополитен не прекращал работу, а поезда проезжали "Гидропарк", не останавливаясь.

Паводок в Киеве 50 лет назад

Паводок в Киеве 50 лет назад

Киев – мой любимый город

На фото видно, как вода полностью затопила вход на эту станцию, а также частично торговые точки на улицах.

Паводок в Киеве 50 лет назад

Паводок в Киеве 50 лет назад

Киев – мой любимый город

Паводок в Киеве 50 лет назад

Паводок в Киеве 50 лет назад

Киев – мой любимый город

Примечательно, что в 2020 году зимой снега практически не было, а весной дожди наблюдались очень редко.

Паводок в Киеве 50 лет назад

Паводок в Киеве 50 лет назад

Киев – мой любимый город

Паводок в Киеве 50 лет назад

Паводок в Киеве 50 лет назад

Киев – мой любимый город

Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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