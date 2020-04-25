В сети показали невероятные архивные фото паводка в Киеве.
Снимки были сделаны в апреле 1970-ого года. Их опубликовали на странице "Киев – мой любимый город" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В сети отметили, что станция метро "Гидропарк" была закрыта, ведь вода перекрыла к ней доступ. Но в то же время сам метрополитен не прекращал работу, а поезда проезжали "Гидропарк", не останавливаясь.
Паводок в Киеве 50 лет назад
Киев – мой любимый город
На фото видно, как вода полностью затопила вход на эту станцию, а также частично торговые точки на улицах.
Паводок в Киеве 50 лет назад
Киев – мой любимый город
Паводок в Киеве 50 лет назад
Киев – мой любимый город
Примечательно, что в 2020 году зимой снега практически не было, а весной дожди наблюдались очень редко.
Паводок в Киеве 50 лет назад
Киев – мой любимый город
Паводок в Киеве 50 лет назад
Киев – мой любимый город
Как сообщал OBOZREVATEL, архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.
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