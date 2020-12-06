В сети показали Владимирский спуск в Киеве с трамваями. Уникальные фото

В сеть выложили уникальные фотографии Владимирского спуска, когда по нему еще ходил трамвай.

На снимках видно как киевляне ходят спуском, а на дальнем фоне виднеется памятник Владимиру. Фотографии выложили в Facebook-группе Старые Фото Киева. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца)

Владимирский спуск – старинная улица столицы, которая соединяет Подол с центром города. Именно здесь в 1892 году при участии инженера Аманда Струве запустили первую линию электрического трамвая которая соединила историческую Александровскую площадь (современную Контрактовая) с Царской (современная Европейская площадь).

Киевский трамвай стал первым в Российской Империи. Он был проложен почти на 20 лет раньше чем в Петербурге и Москве.

Трамвайная линия была закрыта и демонтирована в 1978 году.

Владимирский спуск ранее имел трамвайную колею, которая соединяла Разделение и верхней Киев Facebook Старые фото Киева

По Владимирском спуске ходил трамвай №15 Facebook Старые фото Киева

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