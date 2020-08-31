В сети показали таинственный тоннель в метро Киева. Фото

В Киеве на станции метро "Крещатик" есть подэскалаторный вход – место, куда посторонним запрещено.

Как написало издание Big Kyiv, тоннель там достигает примерно 50 метров вниз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что для пользователей метро это довольно необычное место, для работников – наоборот.

"Подобраться к началу подэскалаторного входа – как тренировка в спортзале. Пока спустишься на 50 метров вниз, пока поднимешься назад – и будто потренировался", – шутят они.

Подэскалаторный вход в метро Киева Big Kyiv

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