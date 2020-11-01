В сети показали раритетные фото Центрального автовокзала Киева

В сети показали архивные фото Центрального автовокзала в Киеве, который был открыт в 1961 году на Демиевской площади (ранее Московская).

Черно-белые раритетные снимки на странице "Старые фото Киева" в Facebook опубликовал пользователь Александр Василенко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Центральный автовокзал Киева. Открыт в 1961 году на будущей Московской площади (ныне – Демиевская). Еще помним его таким...", – говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи вспомнили, что на втором этаже здания раньше размещались парикмахерская и кафе-ресторан. А некоторые отметили, что, по их мнению, это место за десятки лет не изменилось. "Автовокзал с тех времен не поменялся...", "Родные места, кажется открыт был в 1959-60 гг., знакомый парикмахерский зал, территория вокзала, спасибо за фото", – пишут пользователи под фото.

Центральный автовокзал "Киев-1" – главный автовокзал Киева, самое крупное структурное подразделение государственного предприятия "Киевпассервис". Он был построен в 1957-1961 годах. Рассчитан на обслуживание 50 маршрутов и ежедневное отправление около 600 автобусов.

В сети показали архивные фото Центрального автовокзала в Киеве Александр Василенко / Facebook

Центральный автовокзал "Киев-1" – главный автовокзал Киева Александр Василенко / Facebook

Центральный автовокзал Киева был открыт в 1961 году Александр Василенко / Facebook

Центральный автовокзал "Киев-1" – самое крупное структурное подразделение государственного предприятия "Киевпассервис" Александр Василенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире. Также ранее в Киеве назвали три главных загрязнителя воздуха.