Новогодние елки Киева за последние 10 лет: подборка фото

В сети вспомнили, как выглядели главные новогодние елки Украины, установленные в столице страны Киеве, за последние десять лет.

Соответствующие фотографии опубликовали на странице "Типичный Киев" в Facebook. "Давайте вспомним, какими были столичные елки последних 10 лет? Какая из них нравится больше всех?", – говорится в подписи к снимкам.

Елка в Киеве, Новый год 2011 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2012 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2013 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2014 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2015 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2016 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2017 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2018 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2019 "Типичный Киев" / Facebook

Елка в Киеве, Новый год 2019 "Типичный Киев" / Facebook

Как известно, в 2010 году новогоднюю елку в Киеве украсили рекламой бренда Milka, что возмутило часть общественности. А елка, установленная к Новому, 2012 году, из-за своей необычной формы в виде конуса стала украинским национальным мемом. У нее даже появилась своя страница в Twitter.

Елка, установленная к Новому, 2012 году, стала национальным мемом

Напомним, установка елки к Новому, 2014 году стала поводом для силового разгона участников Евромайдана в центре Киева. В ночь на 30 ноября, около 4-х часов утра, "Беркут" начал штурм Майдана Незалежности.

Елку в тот день коммунальщики установили, однако впоследствии активисты украсили ее флагами, плакатами и транспарантами: таким образом, она стала своеобразным символом Майдана.

В сети показали главные новогодние елки Украины последних десяти лет скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, установка главной елки Украины к Новому, 2021 году сопровождалась скандалом. Так, на верхушку дерева вместо рождественской звезды установили сказочную шляпу. Представители протестантских церквей обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой заменить шляпу на традиционную звезду. А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, почему лишь звезда должна может украшать елку.

В итоге 17 декабря в Киеве на главную елку установили рождественскую звезду. В субботу, 19 декабря, ее торжественно зажгли на Софийской площади.