В сети показали на фото, как в 1950-х годах на улицах Киева продавали пиво.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На нем изображено мужчину с кружкой и продавщицу у бочки с алкоголем, а еще – старую вывеску.

"Так раньше продавали пиво на улицах Киева. Большие стеклянные пивные бокалы и никакой одноразовой посуды", – говорится в посте.

Продажа пива на улицах Киева в 1950-х Клуб коренного киевлянина

Фото за два дня с момента публикации насобирало более 360 лайков и почти 70 комментариев.

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