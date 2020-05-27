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27 мая • обновлено в 03:58
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В сети показали Киев в 1950-х: пиво продавали посто посреди улицы

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В сети показали на фото, как в 1950-х годах на улицах Киева продавали пиво.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На нем изображено мужчину с кружкой и продавщицу у бочки с алкоголем, а еще – старую вывеску.

"Так раньше продавали пиво на улицах Киева. Большие стеклянные пивные бокалы и никакой одноразовой посуды", – говорится в посте.

Продажа пива на улицах Киева в 1950-х

Продажа пива на улицах Киева в 1950-х

Клуб коренного киевлянина

Фото за два дня с момента публикации насобирало более 360 лайков и почти 70 комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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