В сети показали, как строили станцию метро в Киеве, у которой появился McDonald's: изменения впечатляют

Яра Дорош Жизнь столицы 03:12, 27.06.2020

В сети показали фото строительства станции метро "Лукьяновская" в Киеве, рядом с которой появился первый в столице и стране McDonald's.

Снимок датирован 1996-м годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Строительство ст. метро "Лукьяновская". Макдональдса еще нет", – коротко написал автор поста.

На фото видно недостроенный вестибюль станции, строительный кран и другое снаряжение. Так, "Лукьяновскую" официально открыли 30 декабря 1996 года, а вот первый McDonald's появился рядом уже 24 мая 1997 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть современные фото локации и оценить, как поразительно изменилось это место.

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве
inventure.com.ua
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве
polessky.livejournal.com
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото строительства "главной" гостиницы Киева – "Украина" – на улице Институтской. Выяснилось, как изменилось место.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

В сеть слили инструкцию для "слуг народа" по главным скандалам: что разрешили говорить

Таможенники в Херсоне закатили корпоратив с Каменских и MOZGI за $25 000

Зеленскому в Херсоне вручили крымскотатарский флаг: президент пообещал вернуть полуостров

Истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски