В сети показали, как строили станцию метро в Киеве, у которой появился McDonald's: изменения впечатляют

В сети показали фото строительства станции метро "Лукьяновская" в Киеве, рядом с которой появился первый в столице и стране McDonald's.

Снимок датирован 1996-м годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Строительство ст. метро "Лукьяновская". Макдональдса еще нет", – коротко написал автор поста.

На фото видно недостроенный вестибюль станции, строительный кран и другое снаряжение. Так, "Лукьяновскую" официально открыли 30 декабря 1996 года, а вот первый McDonald's появился рядом уже 24 мая 1997 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть современные фото локации и оценить, как поразительно изменилось это место.

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве inventure.com.ua

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве polessky.livejournal.com

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото строительства "главной" гостиницы Киева – "Украина" – на улице Институтской. Выяснилось, как изменилось место.