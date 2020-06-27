МоваЯзык

Топ-темы:

В сети показали, как строили станцию метро в Киеве, у которой появился McDonald's: изменения впечатляют

Яра Дорош
Жизнь столицы
1,0 т.
Строительство станции метро 'Лукьяновская' в Киеве

Строительство станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

В сети показали фото строительства станции метро "Лукьяновская" в Киеве, рядом с которой появился первый в столице и стране McDonald's.

Снимок датирован 1996-м годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Строительство ст. метро "Лукьяновская". Макдональдса еще нет", – коротко написал автор поста.

На фото видно недостроенный вестибюль станции, строительный кран и другое снаряжение. Так, "Лукьяновскую" официально открыли 30 декабря 1996 года, а вот первый McDonald's появился рядом уже 24 мая 1997 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть современные фото локации и оценить, как поразительно изменилось это место.

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве inventure.com.ua

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве polessky.livejournal.com

Пост в сети

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото строительства "главной" гостиницы Киева – "Украина" – на улице Институтской. Выяснилось, как изменилось место.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Жизнь столицы