В сети показали, как Крещатик в Киеве восстанавливали после войны: исторические фото

В сети появились исторические фото, как на улице Крещатик в Киеве после Второй мировой войны (1939-1945 гг.) клали асфальт.

Один из снимков разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Другим же поделился в комментариях пользователь сети Сергей Скалозуб (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Послевоенное фото Крещатика. Улица все еще лежит в руинах, а асфальт уже кладут. Руками немецких пленных", – говорится в посте.

Восстановление Крещатика в Киеве после войны Facebook/Клуб коренного киевлянина

Восстановление Крещатика в Киеве после войны Facebook/Сергей Скалозуб

В то же время Скалозуб написал, что улицу асфальтировали именно американскими катками – Huber. Так, на фото видно еще старый Крещатик, здание, где сейчас расположен ЦУМ, много катков и работников.

Пост в сети Скриншот

Комментарий в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото танков на улице Крещатик в Киеве перед Второй мировой войной (началась 1 сентября 1939 года).