В сети показали фото реанимации с больными COVID-19 на Киевщине

Яра Дорош Жизнь столицы 15:37, 2.07.2020 Обновлено: 16:43, 2.07.2020

В сети появилось фото больных COVID-19 в реанимации Белоцерковской городской больницы №3 (Киевская область).

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Снимок опубликовала медработник учреждения Анастасия Будянская на своей странице в Facebook. На заднем фоне две кровати с пациентами и много оборудования вокруг них, а впереди – женщина в защитном костюме, очках и респираторе.

"Для тех, кто уверен, что COVID-19 – это сплошной фейк. Жду в гости, места хватит всем", – написала медработник.

Реанимации с больными COVID-19 на Киевщине
Facebook/Анастасия Будянская

Уже в комментариях под постом она отметила, что это фото сделано именно в реанимации.

Комментарий под постом
Скриншот
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 2 июля было зафиксировано 2655 подтвержденных случаев COVID-19.

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