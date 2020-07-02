В сети показали фото реанимации с больными COVID-19 на Киевщине
Коронавирус в Киевской области. Иллюстрация.
В сети появилось фото больных COVID-19 в реанимации Белоцерковской городской больницы №3 (Киевская область).
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Снимок опубликовала медработница учреждения Анастасия Будянская на своей странице в Facebook. На заднем фоне изображено две кровати с пациентами и много оборудования вокруг них, а впереди – женщину в защитном костюме, очках и респираторе.
"Для тех, кто уверен, что COVID-19 – это сплошной фейк. Жду в гости, места хватит всем", – написала медработница.
Реанимации с больными COVID-19 на Киевщине Facebook/Анастасия Будянская
Уже в комментариях под постом она отметила, что это фото сделано именно в реанимации.
Комментарий под постом Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 2 июля было зафиксировано 2655 подтвержденных случаев COVID-19.