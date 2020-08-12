В сети показали архивные фото и рассказали историю бульвара Дружбы Народов в Киеве

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 03:19, 12.08.2020

В сети показали архивные фото бульвара Дружбы Народов в Киеве и рассказали его историю.

Соответствующий пост появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Отмечается, что бульвар был проложен в 1945-1948 годах и когда-то имел название Автострада (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина

Так, современное название дорога носит с 1959 года. Еще на Автостраде когда-то посредине проезжей части была бульварная полоса. Уже после переименования такие насаждения остались лишь вдоль четной стороны бульвара на определенном участке.

Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина

Бульвар Дружбы Народов пролегает от железнодорожного путепровода до моста Патона.

Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото Киевского городского дома учителя, который имеет богатую историю.

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Кияни Жизнь столицы

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